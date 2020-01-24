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Рябоконь: Давно в украинском футболе не было эстонцев

Премьер-лига
(2 голосов)

О защитнике-форварде

Рябоконь: Давно в украинском футболе не было эстонцев
Новина українською

Коуч черниговской "Десны" Александр Рябоконь рассказал о новичке своей команды Йоонас Тамма.

- Надеюсь, что мы не ошиблись. Давно в украинском футболе не было эстонцев. Он правша, но может играть на позиции левого центрального защитника.

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Играл даже центрального нападающего, в отборочных матчах забил 2 гола Гибралтару, если не ошибаюсь.

Достаточно неплохая скорость. Ну и фактура, хорошо ведет борьбу на втором этаже, довольно четко. Думаю, он нам поможет.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь Йоонас Тамм
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (1)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
24.01.2020 в 13:24
С такими трансферами и тренерским талантом Рябоконя можно и до 2 места "доиграться".
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