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Рябоконь: Давно в украинском футболе не было эстонцев
О защитнике-форварде
Коуч черниговской "Десны" Александр Рябоконь рассказал о новичке своей команды Йоонас Тамма.
- Надеюсь, что мы не ошиблись. Давно в украинском футболе не было эстонцев. Он правша, но может играть на позиции левого центрального защитника.
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Играл даже центрального нападающего, в отборочных матчах забил 2 гола Гибралтару, если не ошибаюсь.
Достаточно неплохая скорость. Ну и фактура, хорошо ведет борьбу на втором этаже, довольно четко. Думаю, он нам поможет.
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Источник:Футбол NEWS
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Nelviv`yanyn (На жаль)
24.01.2020 в 13:24
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