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Денис Гармаш. Главный нераскрытый талант Динамо десятилетия. ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Уходу хавбека из киевского клуба посвящается

Денис Гармаш. Главный нераскрытый талант Динамо десятилетия. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

В сентябре 2007-го Динамо играло товарищеский матч с Миланом на стадион имени Валерия Лобановского. Во втором тайме на замену вышел 17-летний парень из академии - Денис Гармаш. Тогда о нем говорили как о будущей звезде, по итогам матча его игру отмечали и представители итальянского гранда. В начале 2020-го Денис покинул Динамо, переехав в Турцию. Подытоживая выступления Гармаша в бело-синей футболке, канал UA-Футбол пытается понять, какой след он оставил в истории киевского клуба.

А какой эпизод динамовского этапа карьеры Гармаша запомнился больше всего вам? Пишите в комментариях и предлагайте новые темы для видео.

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В статье: Денис Гармаш Динамо (Киев) канал UA-Футбол
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Комментарии (3)
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palmotron (Бровари)
24.01.2020 в 16:14
Норм мужик! Він дуже емоційний, але емоційні люди більш щирі та відверті. Удачі йому в Туреччині!
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0
0
absurdlight (Kiev)
24.01.2020 в 16:00
Талант? Ха-ха...
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0
-2
rjhxb61@ukr.net (киев)
24.01.2020 в 15:39
Вдоль и поперек раскрыт. Какой талант его не раскрыл))
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0
-2

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