Денис Гармаш. Главный нераскрытый талант Динамо десятилетия. ВИДЕО

В сентябре 2007-го Динамо играло товарищеский матч с Миланом на стадион имени Валерия Лобановского. Во втором тайме на замену вышел 17-летний парень из академии - Денис Гармаш. Тогда о нем говорили как о будущей звезде, по итогам матча его игру отмечали и представители итальянского гранда. В начале 2020-го Денис покинул Динамо, переехав в Турцию. Подытоживая выступления Гармаша в бело-синей футболке, канал UA-Футбол пытается понять, какой след он оставил в истории киевского клуба.

А какой эпизод динамовского этапа карьеры Гармаша запомнился больше всего вам? Пишите в комментариях и предлагайте новые темы для видео.