Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тотовицкий: Были приглашения из-за границы
Новобранец "Десны", полузащитник Андрей Тотовицкий, прокомментировал переход в клуб и сообщил о том, что ему импонирует в игре черниговской команды.
Андрея спросили, почему он не пошел в какой-то из иностранных клубов.
Не было достойного предложения, чтобы я мог уйти. То есть были, но они меня не заинтересовали - не хочу бороться за выживание.
В "Десне" Тотовицкому понравился интерес со стороны клуба, ему звонил главный тренер Александр Рябоконь.
"Мы пообщались ...Мне нравится, как команда играет, - уверяет Андрей. - Хотя я и просматривал незначительное количество матчей, но вижу, что это атакующий футбол, владение мячом. Мне это импонирует".