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Тотовицкий: Были приглашения из-за границы

Премьер-лига
(1 голосов)
Тотовицкий: Были приглашения из-за границы
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Новобранец "Десны", полузащитник Андрей Тотовицкий, прокомментировал переход в клуб и сообщил о том, что ему импонирует в игре черниговской команды.

Андрея спросили, почему он не пошел в какой-то из иностранных клубов.

Не было достойного предложения, чтобы я мог уйти. То есть были, но они меня не заинтересовали - не хочу бороться за выживание.

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В "Десне" Тотовицкому понравился интерес со стороны клуба, ему звонил главный тренер Александр Рябоконь.

"Мы пообщались ...Мне нравится, как команда играет, - уверяет Андрей. - Хотя я и просматривал незначительное количество матчей, но вижу, что это атакующий футбол, владение мячом. Мне это импонирует".

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В статье: Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов)
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Источник:
Футбол NEWS

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