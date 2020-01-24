Сикан: После отдыха всегда чуть-чуть тяжело, особенно ногам

Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан рассказал о том, как проходит турецкий учебно-тренировочный сбор команды.

"Еще привыкаем к нагрузкам, ведь после отдыха всегда чуть-чуть тяжело, особенно ногам. Но уже втягиваемся в тренировки и понемногу набираем форму.

Сейчас больше работаем над техникой: короткие пасы, мелкий контроль в квадратах, чтобы было мало пространства, ну и футбол в конце каждого занятия. Важно также, что тренеры чередуют сессии на поле и упражнения в фитнес-зале, – это помогает восстановиться. Завтра состоится первая игра, и я чувствую себя готовым", - сказал Сикан.