  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо огласило стартовый состав на спарринг с Хайдуком
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо огласило стартовый состав на спарринг с Хайдуком

Премьер-лига
(3 голосов)

Попов, Цитаишвили и Русин в старте

Динамо огласило стартовый состав на спарринг с Хайдуком
Новина українською

"Динамо" накануне товарищеского матча на тренировочном сборе в Турции огласило стартовый состав. Соперником киевлян в этом спарринге будет "Хайдук".

Матч состоится в 17:00 по киевскому времени.

Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Де Пена, Цитаишвили, Русин

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хайдук (Сплит) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...