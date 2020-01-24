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Динамо огласило стартовый состав на спарринг с Хайдуком
Попов, Цитаишвили и Русин в старте
"Динамо" накануне товарищеского матча на тренировочном сборе в Турции огласило стартовый состав. Соперником киевлян в этом спарринге будет "Хайдук".
Матч состоится в 17:00 по киевскому времени.
Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Де Пена, Цитаишвили, Русин
Стартовий склад «Динамо» на матч проти «Хайдука»#ДинамоХайдук #DynamoHajduk #DynamoBelek2020 #GloriaCup pic.twitter.com/iLzHMFpAtc— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) January 24, 2020
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