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Динамо - Хайдук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(5 голосов)

Прямой эфир очередного поединка киевлян на сборах

Динамо - Хайдук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Команда Алексея Михайличенко готовится провести свой четвёртый поединок на зимних сборах в Турции. На этот раз соперником "бело-синих" станет хорватский "Хайдук" из Сплита.

Напомним, что в трёх предыдущих встречах "Динамо" дважды выиграло и один поединок свело к ничьей. Последний из них был сыгран буквально вчера: столичные футболисты разгромили северомакедонский "Вардар" (4:0).

"Динамо" - "Хайдук" смотреть онлайн можно прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала "Динамо". Также вы можете следить за игрой в текстовой трансляции на UA-Футбол здесь.

24 января. Начало в 17:00
"Динамо" (Киев, Украина) - "Хайдук" (Сплит, Хорватия)
"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Де Пена, Цитаишвили, Русин

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В статье: Хайдук (Сплит) Динамо (Киев)
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