Динамо - Хайдук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Команда Алексея Михайличенко готовится провести свой четвёртый поединок на зимних сборах в Турции. На этот раз соперником "бело-синих" станет хорватский "Хайдук" из Сплита.

Напомним, что в трёх предыдущих встречах "Динамо" дважды выиграло и один поединок свело к ничьей. Последний из них был сыгран буквально вчера: столичные футболисты разгромили северомакедонский "Вардар" (4:0).

"Динамо" - "Хайдук" смотреть онлайн можно прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала "Динамо". Также вы можете следить за игрой в текстовой трансляции на UA-Футбол здесь.

24 января. Начало в 17:00

"Динамо" (Киев, Украина) - "Хайдук" (Сплит, Хорватия)

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Де Пена, Цитаишвили, Русин