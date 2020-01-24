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Заря подписала черногорского форварда Перовича

Премьер-лига
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О достоинствах игрока луганчане знают не понаслышке

Заря подписала черногорского форварда Перовича
Новина українською

23-летний черногорский форвард Михайло Перович подписал контракт с "Зарей".

Соглашение сторон рассчитано на 2,5 года.

Отметим, что футболист в начале января покинул "Будучность" и находился в статусе свободного агента. Также ранее успел поиграть за венгерский "Уйпешт" и сербский "Вождовац".

В этом сезоне в 18 матчах Петрович забил 6 голов и сделал 1 ассист. Интересно, что парень забивал "Заре" в матче квалификации ЛЕ в этом сезоне.

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В статье: Заря (Луганск) Михайло Перович
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