Заря подписала черногорского форварда Перовича

23-летний черногорский форвард Михайло Перович подписал контракт с "Зарей".

Соглашение сторон рассчитано на 2,5 года.

Отметим, что футболист в начале января покинул "Будучность" и находился в статусе свободного агента. Также ранее успел поиграть за венгерский "Уйпешт" и сербский "Вождовац".

В этом сезоне в 18 матчах Петрович забил 6 голов и сделал 1 ассист. Интересно, что парень забивал "Заре" в матче квалификации ЛЕ в этом сезоне.