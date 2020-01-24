Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря подписала черногорского форварда Перовича
О достоинствах игрока луганчане знают не понаслышке
23-летний черногорский форвард Михайло Перович подписал контракт с "Зарей".
Соглашение сторон рассчитано на 2,5 года.
Отметим, что футболист в начале января покинул "Будучность" и находился в статусе свободного агента. Также ранее успел поиграть за венгерский "Уйпешт" и сербский "Вождовац".
В этом сезоне в 18 матчах Петрович забил 6 голов и сделал 1 ассист. Интересно, что парень забивал "Заре" в матче квалификации ЛЕ в этом сезоне.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...