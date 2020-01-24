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Гуцуляк: Попал в команду, которая заслуживает выступлений в еврокубках

Премьер-лига
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Новичок Десны настроен на попадание в еврокубки

Гуцуляк: Попал в команду, которая заслуживает выступлений в еврокубках
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Экс-хавбек "Карпат" Алексей Гуцуляк прокомментировал переход в черниговскую "Десну".

"Я попал в команду, которая заслуживает выступлений в еврокубках. Моя цель - помочь ей играть там. У команды есть характер. Команда собрана, против таких команд тяжело играть. Когда ребята по одному бегают и не работают коллективно - такой команде трудно выиграть. А эта команда играет коллективом, имеет характер. Именно это и привлекало, хочу стать частью этого коллектива", - сказал Гуцуляк.

Напомним, что контракт игрока с десной подписан на три года.

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В статье: Десна (Чернигов) Алексей Гуцуляк
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Источник:
ТК Футбол

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