Гуцуляк: Попал в команду, которая заслуживает выступлений в еврокубках

Экс-хавбек "Карпат" Алексей Гуцуляк прокомментировал переход в черниговскую "Десну".

"Я попал в команду, которая заслуживает выступлений в еврокубках. Моя цель - помочь ей играть там. У команды есть характер. Команда собрана, против таких команд тяжело играть. Когда ребята по одному бегают и не работают коллективно - такой команде трудно выиграть. А эта команда играет коллективом, имеет характер. Именно это и привлекало, хочу стать частью этого коллектива", - сказал Гуцуляк.

Напомним, что контракт игрока с десной подписан на три года.