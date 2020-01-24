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Леднев продлил контракт с Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Новое долгосрочное соглашение

Леднев продлил контракт с Динамо
Новина українською

Атакующий полузащитник Богдан Леднев подписал новое соглашение с "Динамо".

Новое соглашение сторон рассчитано на 4,5 года – до июня 2024-го.

Напомним, что с лета 2018 года Богдан выступает в аренде в "Заре", где в нынешнем сезоне провел во всех турнирах 21 матч, в которых забил 10 мячей.

За "Динамо" провел один матч, дебютировав за "бело-синих" 25 октября 2017 года в кубковом матче против "Александрии" (3:2).

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Богдан Леднев
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (2)
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Jab TV (Киев (Kyiv, Ukraine))
24.01.2020 в 17:54
Може і не треба було. Цікаво, якій контракт, є сума відступних, яка зарплата, від чого залежить.
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Hugo64 (PARIS)
24.01.2020 в 17:34
ой как зря--ЭХ дк-- и жаль--
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+1
0

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