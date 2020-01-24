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Леднев продлил контракт с Динамо
Новое долгосрочное соглашение
Атакующий полузащитник Богдан Леднев подписал новое соглашение с "Динамо".
Новое соглашение сторон рассчитано на 4,5 года – до июня 2024-го.
Напомним, что с лета 2018 года Богдан выступает в аренде в "Заре", где в нынешнем сезоне провел во всех турнирах 21 матч, в которых забил 10 мячей.
За "Динамо" провел один матч, дебютировав за "бело-синих" 25 октября 2017 года в кубковом матче против "Александрии" (3:2).
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Источник:ФК Динамо
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Комментарии (2)
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Jab TV (Киев (Kyiv, Ukraine))
24.01.2020 в 17:54
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Hugo64 (PARIS)
24.01.2020 в 17:34
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