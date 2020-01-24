Леднев продлил контракт с Динамо

Атакующий полузащитник Богдан Леднев подписал новое соглашение с "Динамо".

Новое соглашение сторон рассчитано на 4,5 года – до июня 2024-го.

Напомним, что с лета 2018 года Богдан выступает в аренде в "Заре", где в нынешнем сезоне провел во всех турнирах 21 матч, в которых забил 10 мячей.

За "Динамо" провел один матч, дебютировав за "бело-синих" 25 октября 2017 года в кубковом матче против "Александрии" (3:2).