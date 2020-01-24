По окончанию сезона Папа Гуйе закончит карьеру игрока и пойдет на тренерские курсы

Защитник "Днепра-1" Папа Гуйе закончит карьеру футболиста по окончанию этого сезона. Об этмо сообщил журналист Олег Ящук.

"Эпоха Папы добегает своего конца. Гуйе признался, что этот чемпионат станет последним в его игровой карьере. Он устал от футбола.

Следующий шаг — тренерские курсы. Хочет учиться и работать тренером исключительно в Украине", — написал Ящук в Инстаграме.

В Украине у 35-летнего Гуйе богатая история выступлений. Кроме "Днепра-1" ранее он защищал цвета "Волыни", "Металлиста", ФК "Днепр" и "Карпат".