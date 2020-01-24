ТМ. Динамо проиграло Хайдуку. Бущан потянул пенальти, но пропустил эффектный "парашют"

В рамках товарищеского Gloria Cup киевляне померялись силами с хорватским Хайдуком.

В первом тайме более активно и агрессивно выглядели хорваты. Хайдук был нацелен на чужие ворота, создал пару хороших моментов, и в конце концов, на 20-й минуте заработал пенальти (фолил Шабанов). Впрочем, форвард хорватской команды спижонил, пробил по центру, и Бущан без особых проблем удар потянул.

Ближе к концу первого тайма разбегались и киевляне. Сначала отличный момент был у Сидорчука, который после навеса со штрафного пробил головой выше ворот, а еще через пару минут неизвестно как мимо ворот пробил Цитаишвили, который остался в гордом одиночестве в 10 метрах от ворот.

В перерыве Алексей Михайличенко сделал 10 замен, игра выровнялась, но и успокоилась.

Впрочем, ближе к концу матча Хайдук снова активизировался, создал пару хороших моментов и свой гол в самой концовке матча все-таки забил. После навеса с углового кто-то из игроков хорватской команды головой очень красивым парашютом перекинул Бущана.

0:1. Наверное, Хайдук заслужил этот счет большим желанием.

Отметим, что свой следующий спарринг киевляне сыграют во вторник 28 января с Динамо (Брест) Милевского и Хачериди.

Динамо – Хайдук (Сплит, Хорватия) 0:1

Гол: (89)

Динамо (1 тайм): Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Де Пена, Цитаишвили, Русин

Динамо (2 тайм): Бущан, Караваев, Сирота, Кадар, Вивчаренко, Кадири, Забарный, Дуэлунд, Пиварич, Буяльский, Соль