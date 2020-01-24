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Нещерет подписал новый 5-летний контракт с Динамо
18-летний вратарь связывает свое будущее с киевским клубом
Голкипер киевского "Динамо" Руслан Нещерет подписал с киевским клубом новый контракт.
Срок действия нового соглашения сторон – 5 лет.
Сейчас 18-летний кипер проходит тренировочный сбор в Турции с первой командой.
В текущем сезоне Нещерет 5 раз попадал в заявку первой команды во внутренних соревнованиях, провел 7 матчей в чемпионате U19 и 2 матча в чемпионате U21. Также на его счету 6 матчей в Юношеской Лиге УЕФА – 2 в прошлом сезоне и 4 в нынешнем.
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Источник:ФК Динамо
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