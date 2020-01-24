  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Нещерет подписал новый 5-летний контракт с Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нещерет подписал новый 5-летний контракт с Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

18-летний вратарь связывает свое будущее с киевским клубом

Нещерет подписал новый 5-летний контракт с Динамо
Новина українською

Голкипер киевского "Динамо" Руслан Нещерет подписал с киевским клубом новый контракт.

Срок действия нового соглашения сторон – 5 лет.

Сейчас 18-летний кипер проходит тренировочный сбор в Турции с первой командой.

В текущем сезоне Нещерет 5 раз попадал в заявку первой команды во внутренних соревнованиях, провел 7 матчей в чемпионате U19 и 2 матча в чемпионате U21. Также на его счету 6 матчей в Юношеской Лиге УЕФА – 2 в прошлом сезоне и 4 в нынешнем.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Руслан Нещерет
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...