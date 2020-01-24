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Исход продолжается. Очередной игрок покинул Карпаты
Максим Грисьо покинул львовский клуб
Львовские "Карпаты" попрощались с 23-летним нападающим Максимом Грисьо.
Действие контракта было прекращено по соглашению сторон.
Грисьо дебютировал в основном составе "львов" в июле 2016 года, с тех пор проведя за первую команду в элитном дивизионе 28 матчей (2 гола).
В текущем сезоне форвард провел 6 матчей за молодежный состав "Карпат".
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Источник:Инстаграм Карпат
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Комментарии (1)
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Hugo64 (PARIS)
24.01.2020 в 19:14
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