Исход продолжается. Очередной игрок покинул Карпаты

Львовские "Карпаты" попрощались с 23-летним нападающим Максимом Грисьо.

Действие контракта было прекращено по соглашению сторон.

Грисьо дебютировал в основном составе "львов" в июле 2016 года, с тех пор проведя за первую команду в элитном дивизионе 28 матчей (2 гола).

В текущем сезоне форвард провел 6 матчей за молодежный состав "Карпат".