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Милевский забил в спарринге Мариуполю, команды расписали ничью
Мариуполь и Динамо-Брест сыграли вничью 2:2
"Мариуполь" сыграл свой второй тренировочный матч на турецком сборе. Соперником азовцев было брестское "Динамо" с украинцами Милевским, Нойоком и Хачериди.
"Мариуполь" начал игру увереннее и в середине первого тайма открыл счет - Кулаков на дальней штанге замкнул прострел Топалова. В конце тайма "Динамо" счет сравняло, причем отличился Артем Милевский.
В начале второй половины "Динамо" вышло вперед, однако "Мариуполь" довольно оперативно счет сравнял - Библик удачно пробил головой после навеса Полегенько.
В концовке обе команды имели моменты, но забить больше не смогли – 2:2.
"Динамо" — "Мариуполь" 2:2
Голы: Кулаков, 21 (0:1). Милевский, 41 (1:1). Кривец, 49 (2:1). Библик, 57 (2:2).
"Динамо" 1-й тайм: Игнатович, Юзепчук, Хачереди, Павловец, Печенин, Ар.Быков, Кисляк, Бакай, Гордейчук, Милевский, Лаптев
2-й тайм: Игнатович, Витус, Хачериди (Павловец, 63), Кики, Веретило, Нойок, Васильев, Шевченко, Кривец, Савицкий, Садовский
"Мариуполь" 1-й тайм: Гальчук, Тищенко, Яворский, Ал.Быков, Путря, Петерман, Федорчук, Горбунов, Топалов, Кулаков, Кащук
2-й тайм: Гальчук, Тищенко, Сагуткин, Чоботенко, Корниенко, Мишнев, Чех, Полегенько, Байдал, Библик (Кожевников, 78), Дудик (Бондарь, 78)