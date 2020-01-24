Милевский забил в спарринге Мариуполю, команды расписали ничью

"Мариуполь" сыграл свой второй тренировочный матч на турецком сборе. Соперником азовцев было брестское "Динамо" с украинцами Милевским, Нойоком и Хачериди.

"Мариуполь" начал игру увереннее и в середине первого тайма открыл счет - Кулаков на дальней штанге замкнул прострел Топалова. В конце тайма "Динамо" счет сравняло, причем отличился Артем Милевский.

В начале второй половины "Динамо" вышло вперед, однако "Мариуполь" довольно оперативно счет сравнял - Библик удачно пробил головой после навеса Полегенько.

В концовке обе команды имели моменты, но забить больше не смогли – 2:2.

"Динамо" — "Мариуполь" 2:2

Голы: Кулаков, 21 (0:1). Милевский, 41 (1:1). Кривец, 49 (2:1). Библик, 57 (2:2).

"Динамо" 1-й тайм: Игнатович, Юзепчук, Хачереди, Павловец, Печенин, Ар.Быков, Кисляк, Бакай, Гордейчук, Милевский, Лаптев

2-й тайм: Игнатович, Витус, Хачериди (Павловец, 63), Кики, Веретило, Нойок, Васильев, Шевченко, Кривец, Савицкий, Садовский

"Мариуполь" 1-й тайм: Гальчук, Тищенко, Яворский, Ал.Быков, Путря, Петерман, Федорчук, Горбунов, Топалов, Кулаков, Кащук

2-й тайм: Гальчук, Тищенко, Сагуткин, Чоботенко, Корниенко, Мишнев, Чех, Полегенько, Байдал, Библик (Кожевников, 78), Дудик (Бондарь, 78)