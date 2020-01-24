Михайличенко: Главная задача на первом сборе - наработаться, подготовить хорошую базу

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал товарищескую игру своих подопечных против хорватского "Хайдука" (0:1).

- Было заметно, что у "Хайдука" было определенное преимущество по угловым, по ударам в створ ворот, а после углового "Динамо" и пропустило. Оцените игру и результат.

- Конечно же, хотелось бы выиграть в таком небольшом турнире, но не хватило десятка секунд. Но это не главное, потому что мы провели хороший спарринг с хорошим партнером. Они немного впереди нас в подготовке ко второй части сезона. 2 февраля у них уже начинается чемпионат и здесь мы видим, что они довольно-таки хорошо готовы. Мы же, после вчерашней игры, еще провели очень хороший и полезный спарринг, потому что было хорошее движение со стороны "Хайдука", хорошая борьба. Здесь мне кажется, все на счет работы прошло на довольно-таки хорошем уровне. Не смотря на то, что у нас появился в середине поля Забарный, мы его попробовали там, есть и другие перестановки. Но на этом сборе на сегодня главная задача наработаться, подготовить хорошую базу, чтобы на втором сборе наигрывать какие-то варианты, какой-то состав для чемпионата Украины.

- В плане обороны "Динамо" очень хорошо защищалось, по нашему мнению, а вот в плане атаки, все-таки, не хватало последнего паса.

- Не все сегодня, конечно же, получалось, потому что мы играли на фоне усталости, мы специально не готовились к этому матчу. Конечно же, было видно, что игроки "Хайдука" итак готовы на сегодняшний день немного больше, чем мы, но и в связи с тем, что мы еще вчера проводили игру, они были немного быстрее. Поэтому нам было тяжелее организовываться и реализовать себя в атаке. Хотя, конечно же, несмотря даже на это, моменты и предпосылки были хорошие, но мы их не реализовали

- Завтра традиционно день восстановления?

- Завтра будет работа. Снова будем работать.