  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Михайличенко: Главная задача на первом сборе - наработаться, подготовить хорошую базу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Михайличенко: Главная задача на первом сборе - наработаться, подготовить хорошую базу

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне продолжают подготовку к сезону

Михайличенко: Главная задача на первом сборе - наработаться, подготовить хорошую базу
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал товарищескую игру своих подопечных против хорватского "Хайдука" (0:1).

- Было заметно, что у "Хайдука" было определенное преимущество по угловым, по ударам в створ ворот, а после углового "Динамо" и пропустило. Оцените игру и результат.

- Конечно же, хотелось бы выиграть в таком небольшом турнире, но не хватило десятка секунд. Но это не главное, потому что мы провели хороший спарринг с хорошим партнером. Они немного впереди нас в подготовке ко второй части сезона. 2 февраля у них уже начинается чемпионат и здесь мы видим, что они довольно-таки хорошо готовы. Мы же, после вчерашней игры, еще провели очень хороший и полезный спарринг, потому что было хорошее движение со стороны "Хайдука", хорошая борьба. Здесь мне кажется, все на счет работы прошло на довольно-таки хорошем уровне. Не смотря на то, что у нас появился в середине поля Забарный, мы его попробовали там, есть и другие перестановки. Но на этом сборе на сегодня главная задача наработаться, подготовить хорошую базу, чтобы на втором сборе наигрывать какие-то варианты, какой-то состав для чемпионата Украины.

- В плане обороны "Динамо" очень хорошо защищалось, по нашему мнению, а вот в плане атаки, все-таки, не хватало последнего паса.

- Не все сегодня, конечно же, получалось, потому что мы играли на фоне усталости, мы специально не готовились к этому матчу. Конечно же, было видно, что игроки "Хайдука" итак готовы на сегодняшний день немного больше, чем мы, но и в связи с тем, что мы еще вчера проводили игру, они были немного быстрее. Поэтому нам было тяжелее организовываться и реализовать себя в атаке. Хотя, конечно же, несмотря даже на это, моменты и предпосылки были хорошие, но мы их не реализовали

- Завтра традиционно день восстановления?

- Завтра будет работа. Снова будем работать.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Михайличенко Хайдук (Сплит) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
дядько вова (миронівка)
24.01.2020 в 21:23
Какие -то варіанти";"какой -,то состав"--- при такому - дебілі сопливому і буде "Какое -то" -Динамо Київ, Ні техніки, ні фізики,ні бачення поля -КОШМАР,
Ответить
0
0
lir1205 (Запорожье)
24.01.2020 в 21:10
Динамо ходило а не играло
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...