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Бабич о матче с Динамо: Получили информацию и она, в целом, положительная

Премьер-лига
(1 голосов)

Мариуполь сыграл вничью с Брестом

Бабич о матче с Динамо: Получили информацию и она, в целом, положительная
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Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич прокомментировал исход контрольного матча против бресткого "Динамо" (2:2).

"На второй матч наших сборов попался соперник очень хорошего уровня. И погода и поле позволяли нам играть в футбол.

Было много прессинга. Играли смешанным составом по тайму. Многое у нас получалось, из того, о чем мы говорили ребятам на установке.

Получили информацию и она, в целом, положительная. Понятно, что с каждым матчем мы должны прибавлять. И я должен сказать, что по сравнению с прошлой игрой мы допускали меньше ошибок. Это радует. Тем не менее, работы еще очень много", - сказал Бабич.

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В статье: ФК Мариуполь Александр Бабич
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Источник:
ФК Мариуполь

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