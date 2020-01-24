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Десна начала турецкий сбор с победы над Нефтчи

Премьер-лига
(1 голосов)

Позитивное начало сбора

Десна начала турецкий сбор с победы над Нефтчи
Новина українською

"Десна" провела свой первый контрольный матч на турецком сборе.

В пятницу 24 января команда Рябоконя сыграла с бакинским "Нефтчи". Черниговцы дважды забили в конце первого тайма. После перерыва "Нефтчи" один гол отыграл, однако "Десна" довела дело до победы.

Напомним, следующий контрольный матч "Десна" проведет 28 января против австрийского "Хартберга".

Десна (Украина) – Нефтчи (Азербайджан) 2:1

Голы: Монроз (66) - Махмудов (автогол), 39, Калитвинцев, 45

Десна (1-й тайм): Паст, Шевцов, Мостовой, Хлебас, Кузык, Филиппов, Калитвинцев, Огиря, Имереков, Ермаков, Фаворов.

Десна (2-й тайм): Литовка, Западня, Арвеладзе, Белич, Тотовицкий, Старенький, Тамм, Будкивский, Гуцуляк, Гитченко, Мочуляк.

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В статье: Нефтчи (Баку) Десна (Чернигов)
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