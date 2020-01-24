Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Десна начала турецкий сбор с победы над Нефтчи
Позитивное начало сбора
"Десна" провела свой первый контрольный матч на турецком сборе.
В пятницу 24 января команда Рябоконя сыграла с бакинским "Нефтчи". Черниговцы дважды забили в конце первого тайма. После перерыва "Нефтчи" один гол отыграл, однако "Десна" довела дело до победы.
Напомним, следующий контрольный матч "Десна" проведет 28 января против австрийского "Хартберга".
Десна (Украина) – Нефтчи (Азербайджан) 2:1
Голы: Монроз (66) - Махмудов (автогол), 39, Калитвинцев, 45
Десна (1-й тайм): Паст, Шевцов, Мостовой, Хлебас, Кузык, Филиппов, Калитвинцев, Огиря, Имереков, Ермаков, Фаворов.
Десна (2-й тайм): Литовка, Западня, Арвеладзе, Белич, Тотовицкий, Старенький, Тамм, Будкивский, Гуцуляк, Гитченко, Мочуляк.