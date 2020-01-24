Артета: Матвиенко? Я не знаю, и не собираюсь публично обсуждать какие-либо трансферы

Главного тренера "Арсенала" Микеля Артету попросили прокомментировать информацию о возможном подписании "канонирами" защитника "Шахтера" Николая Матвиенко.

"Я не знаю. Я не собираюсь публично обсуждать какие-либо трансферы. Такие дела делаются внутри, и когда у нас появятся новости, мы обязательно все расскажем.

Да, у нас сейчас некоторые проблемы с защитой. Мы потеряли Калума, и у нас были другие обстоятельства и травмы на этих позициях. Но есть и другие позиции, в зависимости от того, что происходит на рынке, которые нам может потребоваться оценить.

Подпишем ли мы кого-нибудь до закрытия трансферного окна? 50:50, потому что это зимнее трансферное окно всегда очень сложное. Если мы и купим кого-нибудь, то это будет игрок, который должен улучшить наш нынешний уровень", - цитирует Артету официальный сайт "Арсенала".