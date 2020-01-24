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Соломон получил рецидив травмы и выбыл на несколько месяцев

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек Шахтера снова отправляется в лазарет

Соломон получил рецидив травмы и выбыл на несколько месяцев
Новина українською

Хавбек "Шахтера" Манор Соломон пропустит несколько месяцев из-за рецидива травмы. Об этом сообщил сам игрок в своем Инстаграме.

"Тяжелые дни – я снова получил травму в том же месте. Я пропущу следующие несколько месяцев, но вернусь сильнее, чем когда-либо", – написал Соломон.

Отметим, что в ноябре Соломон получил повреждение, из-за которого пропустил 3,5 недели. В декабре израильтянин травмировался повторно.

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В статье: Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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Комментарии (1)
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DONCHANYN (ДОНЕЦК)
25.01.2020 в 00:33
Третья травма в одном месте за 3 месяца, из которых половина - не игровой сезон? Врачи ШД, вы там за шо деньги получаете? Тренеров тоже касается... Угробьте там все вместе самый большой талант, как по мне, нынешнего ШД. То-то вам Ринат спасибо скажет.
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