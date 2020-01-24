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Соломон получил рецидив травмы и выбыл на несколько месяцев
Хавбек Шахтера снова отправляется в лазарет
Хавбек "Шахтера" Манор Соломон пропустит несколько месяцев из-за рецидива травмы. Об этом сообщил сам игрок в своем Инстаграме.
"Тяжелые дни – я снова получил травму в том же месте. Я пропущу следующие несколько месяцев, но вернусь сильнее, чем когда-либо", – написал Соломон.
Отметим, что в ноябре Соломон получил повреждение, из-за которого пропустил 3,5 недели. В декабре израильтянин травмировался повторно.
Hard days for me.. I got injured in the same place again and I’ll miss the next few months, I’ll come back stronger than ever???????? ימים מאוד קשים עבורי, נפצעתי שוב באותו המקום ואפסיד את החודשים הקרובים כדי שפציעה כזאת לא תחזור בעתיד, אחזור חזק יותר מתמיד לעשות את מה שאני הכי אוהב????????