Соломон получил рецидив травмы и выбыл на несколько месяцев

Хавбек "Шахтера" Манор Соломон пропустит несколько месяцев из-за рецидива травмы. Об этом сообщил сам игрок в своем Инстаграме.

"Тяжелые дни – я снова получил травму в том же месте. Я пропущу следующие несколько месяцев, но вернусь сильнее, чем когда-либо", – написал Соломон.

Отметим, что в ноябре Соломон получил повреждение, из-за которого пропустил 3,5 недели. В декабре израильтянин травмировался повторно.