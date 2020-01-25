Александр Кучер: Мне сказали, что Карпатам нужно разгрузить бюджет

Бывший игрок "Карпат" Александр Кучер рассказал о кризисной финансовой ситуации в львовском клубе, а также поделился о планах на будущее.

- Правда, что команде не платили зарплату четыре месяца?

- Так оно и есть. Пришлось объявить бойкот и после совместного решения, мы отказались выходить на тренировки. Сейчас руководство старается погасить задолженность. Выдали по одной зарплате. Ребята живут за свой счет в гостиницах, и даже те, кто приезжает на просмотр и сборы, все также платят из собственного кармана. В общем, ситуация нездоровая. Я ушел, но некоторая задолженность передо мной осталась.

- Были ли такие ситуации кроме "Карпат" в вашей карьере?

- Похожая ситуация была в Турции. Когда закончился контракт, принял приглашение "Карпат". Но здесь ситуация оказалась еще хуже.

- Когда у вас заканчивается контракт?

- Летом 2020 года.

- Кто был инициатором прекратить сотрудничество?

- Это совместное решение – мое и клуба. Им нужно разгрузить бюджет, и мне об этом сказали.

- Помимо вас ушли все ведущие игроки команды: Пидкивка, Вакуленко, Гуцуляк, Ди Франко, Понде, Вербный. С кем клуб будет решать задачу – сохранение места в УПЛ? Или они уже готовятся к Первой лиге?

- Будет играть молодежь, к которой подключатся U-19, U-17. Мне тяжело судить. Может они уже смирились с незавидной участью. Хочется, чтобы команда с такой славной историей осталась в элите. Как-никак "Карпаты" - это бренд.

- Какие ваши дальнейшие планы? Надеюсь, вы еще не думаете переходить в ветеранскую команду?

- Сейчас приехал в Киев. Несколько дней подумаю, посоветуюсь с семьей. Пока ничего еще не решил.

- Есть ли какие-то предложения от команд УПЛ?

- От команд УПЛ нет, но есть предложение из-за рубежа.