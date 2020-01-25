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Манор Соломон вылетел на три месяца
Израильтянин травмировал заднюю поверхность бедра
Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон получил травму на тренировочном сборе команды в Турции.
У футболиста диагностировано повторное повреждение мышц задней поверхности правого бедра, сообщает пресс-служба клуба. На восстановление Манору понадобится около 12 недель.
Хавбек уже получал подобную травму в ноябре, тогда он пропустил 3,5 недели.
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