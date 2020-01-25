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Селюк: Бенито – игрок Динамо, просто посольство затягивает с визой

Премьер-лига
(2 голосов)

Ситуация явно затянулась

Селюк: Бенито – игрок Динамо, просто посольство затягивает с визой
Новина українською

Агент будущего новичка "Динамо" Бенито Дмитрий Селюк рассказал, почему задерживается трансфер нигерийца.

"Не переживайте. Бенито — игрок "Динамо". Просто украинское посольство затягивает с его визой. И как только он ее получит, ровно через несколько часов окажется в команде.

К сожалению, такая процедура. Вне зависимости от того, что это игрок сборной Нигерии", — написал Селюк в твиттере.

Первоначально подписание контракта был запланировано на 10 января.

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В статье: Дмитрий Селюк Динамо (Киев) Бенито
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