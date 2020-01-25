Селюк: Бенито – игрок Динамо, просто посольство затягивает с визой

Агент будущего новичка "Динамо" Бенито Дмитрий Селюк рассказал, почему задерживается трансфер нигерийца.

"Не переживайте. Бенито — игрок "Динамо". Просто украинское посольство затягивает с его визой. И как только он ее получит, ровно через несколько часов окажется в команде.

К сожалению, такая процедура. Вне зависимости от того, что это игрок сборной Нигерии", — написал Селюк в твиттере.