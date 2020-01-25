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Селюк: Бенито – игрок Динамо, просто посольство затягивает с визой
Ситуация явно затянулась
Агент будущего новичка "Динамо" Бенито Дмитрий Селюк рассказал, почему задерживается трансфер нигерийца.
"Не переживайте. Бенито — игрок "Динамо". Просто украинское посольство затягивает с его визой. И как только он ее получит, ровно через несколько часов окажется в команде.
К сожалению, такая процедура. Вне зависимости от того, что это игрок сборной Нигерии", — написал Селюк в твиттере.
Первоначально подписание контракта был запланировано на 10 января.
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