Руслан Зубков может сменить Львов на Верес

"Верес" намерен укрепить линию обороны с помощью Руслана Зубкова.

Как стало известно FootBoom, с большой долей вероятности ряды "народного клуба" пополнит 28-летний защитник Руслан Зубков из "Львова".

В нынешнем сезоне уроженец Одессы провел 7 матчей за основной состав и два - за молодежный.

Руслан Зубков также известен по выступлениям за армянский "Титан", "Днестр", "Одессу", "Мариуполь", "Реал-Фарму", "Зирку" и ряд зарубежных клубов.