Премьер-лига
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Руслан Зубков может сменить Львов на Верес
Опытный оборонец может перебраться в Первую лигу
"Верес" намерен укрепить линию обороны с помощью Руслана Зубкова.
Как стало известно FootBoom, с большой долей вероятности ряды "народного клуба" пополнит 28-летний защитник Руслан Зубков из "Львова".
В нынешнем сезоне уроженец Одессы провел 7 матчей за основной состав и два - за молодежный.
Руслан Зубков также известен по выступлениям за армянский "Титан", "Днестр", "Одессу", "Мариуполь", "Реал-Фарму", "Зирку" и ряд зарубежных клубов.
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Источник:Footboom
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