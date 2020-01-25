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Руслан Зубков может сменить Львов на Верес

Премьер-лига
(1 голосов)

Опытный оборонец может перебраться в Первую лигу

Руслан Зубков может сменить Львов на Верес
Новина українською

"Верес" намерен укрепить линию обороны с помощью Руслана Зубкова.

Как стало известно FootBoom, с большой долей вероятности ряды "народного клуба" пополнит 28-летний защитник Руслан Зубков из "Львова".

В нынешнем сезоне уроженец Одессы провел 7 матчей за основной состав и два - за молодежный.

Руслан Зубков также известен по выступлениям за армянский "Титан", "Днестр", "Одессу", "Мариуполь", "Реал-Фарму", "Зирку" и ряд зарубежных клубов.

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В статье: ФК Львов Верес (Ровно) Руслан Зубков
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Источник:
Footboom
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