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Санжар взял с собой 19 игроков на сборы в Турции

Премьер-лига
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Львовяне отправились на сборы

Санжар взял с собой 19 игроков на сборы в Турции
Новина українською

Сегодня, 25-го января делегация львовских "Карпат" отправилась в Турцию на учебно-тренировочные сборы, которые продлятся до 15 февраля. У команды будет два места дислокации: сначала они будут жить в Сиде, а затем переберутся в Белек.

Главный тренер "зелено-белых" Роман Санжар взял с собой 19 игроков, среди которых есть ребята из молодежной и юниорской команды.

  • Вратари: Олег Кудрик, Валентин Горох;
  • Защитники: Владимир Якимец, Олег Веремеенко, Тим Халл, Марвин Мартинс, Владислав Дубинчак, Роман Слива;
  • Хавбеки: Дмитрий Кльоц, Артем Козак, Роман Толочко, Юрий Тлумак, Остап Притула, Егор Назарин, Ростислав Лях;
  • Нападающие: Кирил Кириленка, Гишам Лейоус, Жоао Диого Дженнингс, Александру Бойчук.

Также с командой на сборы отправились защитник Андро Гиоргадзе и хавбек Алексей Хахлев.

Напомним, что в Турции "Карпаты" проведут шесть спаррингов.

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В статье: Карпаты (Львов)
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