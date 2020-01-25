Санжар взял с собой 19 игроков на сборы в Турции

Сегодня, 25-го января делегация львовских "Карпат" отправилась в Турцию на учебно-тренировочные сборы, которые продлятся до 15 февраля. У команды будет два места дислокации: сначала они будут жить в Сиде, а затем переберутся в Белек.

Главный тренер "зелено-белых" Роман Санжар взял с собой 19 игроков, среди которых есть ребята из молодежной и юниорской команды.

Вратари: Олег Кудрик, Валентин Горох;

Защитники: Владимир Якимец, Олег Веремеенко, Тим Халл, Марвин Мартинс, Владислав Дубинчак, Роман Слива;

Хавбеки: Дмитрий Кльоц, Артем Козак, Роман Толочко, Юрий Тлумак, Остап Притула, Егор Назарин, Ростислав Лях;

Нападающие: Кирил Кириленка, Гишам Лейоус, Жоао Диого Дженнингс, Александру Бойчук.⠀

Также с командой на сборы отправились защитник Андро Гиоргадзе и хавбек Алексей Хахлев.

Напомним, что в Турции "Карпаты" проведут шесть спаррингов.