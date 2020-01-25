Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дуэлунд: Цель Динамо – сократить отставание от Шахтера
Хавбек киевлян рассказал о целях команды на вторую половину сезона
Полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд рассказал о задачах на вторую часть сезона.
"Мы говорили об этом в команде. Думаю, сейчас самое важное — сократить дистанцию между нами и "Шахтером" в чемпионате.
Также нашей задачей является выиграть Кубок Украины. Мы выбили горняков на стадии 1/4 финала и должны завоевать этот трофей", — сказал Дуэлунд официальному сайту "Динамо".
После 18 туров киевляне отстают на 14 очков от донецкого клуба в турнирной таблице УПЛ.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
scorpius (Ck)
25.01.2020 в 15:57
Ответить
0
-1
Футбольный спам (Киев)
25.01.2020 в 15:36
Ответить
0
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...