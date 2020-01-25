Дуэлунд: Цель Динамо – сократить отставание от Шахтера

Полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд рассказал о задачах на вторую часть сезона.

"Мы говорили об этом в команде. Думаю, сейчас самое важное — сократить дистанцию ​​между нами и "Шахтером" в чемпионате.

Также нашей задачей является выиграть Кубок Украины. Мы выбили горняков на стадии 1/4 финала и должны завоевать этот трофей", — сказал Дуэлунд официальному сайту "Динамо".