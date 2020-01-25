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Дуэлунд: Цель Динамо – сократить отставание от Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек киевлян рассказал о целях команды на вторую половину сезона

Дуэлунд: Цель Динамо – сократить отставание от Шахтера
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд рассказал о задачах на вторую часть сезона.

"Мы говорили об этом в команде. Думаю, сейчас самое важное — сократить дистанцию ​​между нами и "Шахтером" в чемпионате.

Также нашей задачей является выиграть Кубок Украины. Мы выбили горняков на стадии 1/4 финала и должны завоевать этот трофей", — сказал Дуэлунд официальному сайту "Динамо".

После 18 туров киевляне отстают на 14 очков от донецкого клуба в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Миккель Дуэлунд
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Комментарии (2)
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scorpius (Ck)
25.01.2020 в 15:57
Разве что Шахтер весной будет играть на расслабоне, может удастся сократить разрыв до 8-9 очков.
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0
-1
Футбольный спам (Киев)
25.01.2020 в 15:36
А занять втрое место?? Про шахтёр как прямого конкурента динамо пора начать забывать
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0
-1

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