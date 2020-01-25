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Шахтер начнет спарринг с Лехом в оптимальном составе

Премьер-лига
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Луиш Каштру выставил основу на сегодняшнюю игру

Шахтер начнет спарринг с Лехом в оптимальном составе
Новина українською

"Шахтер" сегодня проведёт свой первый контрольный матч в рамках сборов в турецком Белеке в игре против "Леха".

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик — Тайсон, Марлос, Тете — Мораес

Запасные: Шевченко, Трубин, Хочолава, Кирюханцев, Муравский, Бондарь, Маркос, Дентиньо, Веллингтон Нем, Коноплянка, Бондаренко, Коваленко, Вакула, Сиприано, Мудрик, Фернандо, Сикан

Начало матча запланировано на 16:00.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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