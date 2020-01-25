Премьер-лига
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Ворскла сыграла в результативную ничью с польским ЛКС Лодзь
Полтавчане отыгрались с 0:3
В контрольном товарищеском матче встречались аутсайдеры украинского и польского чемпионатов. "Ворсла" сыграла в результативную ничью 3:3 с ЛСК "Лодзь".
Украинская команда проиграла первый тайм 0:3. Но во второй половине встречи смогла сделать камбэк и вырвать ничейный результат.
Голами в составе полтавчан отметились Луизао, Артур и Ткаченко.
Вашему вниманию видео полного матча
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