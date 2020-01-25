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Заря расписала безголевую ничью с Пястом из Гливице

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинцы и поляки голов не забили

Заря расписала безголевую ничью с Пястом из Гливице
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"Заря" провела товарищеский матч в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции. Луганская команда сыграла в нулевую ничью с польским. "Пястом".

Игра была довольно равной, без грубых ошибок и фолов, но и также без большого абилия голевых моментов.

29-го января "Заря" проведет свой следующий и финальный спарринг на первом сборе с сербским коллективом "Вождовац".

"Заря" - "Пяст" - 0:0 (0:0)

25.01.2020, Турция.

"Заря": Заури Махарадзе, Александр Тымчик, Евгений Чеберко, Богдан Михайличенко, Дмитрий Иванисеня, Владлен Юрченко, Богдан Леднев (Артем Мильченко, 75), Ловро Цвек (Игорь Чайковский, 82), Дмитрий Хомченовский (Владислав Кочергин, 40 (Андрейс Цыганикс, 60), Владислав Кабаев (Михайло Перович, 70), Максим Лунев (Владимир Белоцерковец, 42).

"Пяст": Plach, Rymaniak, Czerwinski, Korun, Kirkeskov, Milewski, Konczkowski, Hateley, Felix, Parzyszek, Tuszynski.

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В статье: Заря (Луганск) Пяст (Польша)
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