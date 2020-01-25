Шахтёр оказался сильнее Леха в товарищеском матче

Донецкий "Шахтёр" в дебютном контрольном матче года переиграл польский "Лех".

"Горняки" на протяжении поединка создали немало голевых моментов, но поразили ворота соперников только однажды. Автором гола в начале второго тайма стал Кривцов: после подачи справа от Болбата и рикошета мяч удачно отскочил к центрбеку "Шахтёра", который отправил мяч под правую стойку.

Отметим, что в составе поляков весь матч провёл украинец Владимир Костевич.

Следующий матч на сборах в Турции дончане проведут уже завтра - соперником будет сербская "Войводина".

"Шахтёр" - Лех" 1:0

Гол: Кривцов 50

"Шахтёр": Пятов (Шевченко 46, Трубин 68) — Болбат (Кирюханцев 68), Кривцов (Муравский 76), Матвиенко (Хочолава 61), Исмаили (Сиприано 61) — Алан Патрик (Бондаренко 61), Степаненко — Тете (Коваленко 46), Марлос (Вакула 68), Тайсон (Коноплянка 46) — Мораес (Фернандо 46, Сикан 82).

Предупреждён: Мораес 24