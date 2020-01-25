Премьер-лига
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Лех - Шахтер 0:1. Видеообзор первой победы горняков в новом году
Гол Кривцова приносит первую победу в 20-м году для "горняков"
Вашему вниманию видеообзор товарищеского матча "Шахтер" - "Лех".
"Шахтёр" - Лех" 1:0
Гол: Кривцов 50
"Шахтёр": Пятов (Шевченко 46, Трубин 68) — Болбат (Кирюханцев 68), Кривцов (Муравский 76), Матвиенко (Хочолава 61), Исмаили (Сиприано 61) — Алан Патрик (Бондаренко 61), Степаненко — Тете (Коваленко 46), Марлос (Вакула 68), Тайсон (Коноплянка 46) — Мораес (Фернандо 46, Сикан 82).
Предупреждён: Мораес 24
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