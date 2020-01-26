Каштру: В игре с Лехом показали многое из того, над чем работаем на тренировках

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился мнением об игре с "Лехом" (1:0).

"Всегда сложно начинать заново после стольких дней паузы. Тем не менее команда показала многое из того, что мы от нее требовали. Некоторые вещи, конечно, не получались, но это нормально, если присутствует определенная дискоординация. Футболисты сейчас под серьезной нагрузкой: мы очень усердно трудимся, занимаемся каждый день. Даже сегодня утром была тренировка. Не рассматривали эту встречу в качестве какого-то официального матча, а подошли к ней как к тренировочному поединку, и для первого раза была достаточно приятная игра. Многого из того, что хотели, мы добились, но над некоторыми моментами надо еще работать.

Честно говоря, не обращаю внимания на результат. Когда смотришь на счет, то готовишь команду к конкретному результату. Проводя по две тренировки в день и тренируясь в таких матчах, как сегодня, мы не ставим результат в приоритет. Но, естественно, всегда хотим добавлять победы к тому, что делаем. Обычно за спарринг на поле выходят 14 человек, однако сейчас 24 футболиста получили свое игровое время – это ненормальное количество, как вы прекрасно знаете. Некоторые должны были привыкнуть к нашему стилю, кто-то прибыл недавно и до этих сборов еще не работал с нами. Всех мы не задействовали: двое не играли, но завтра они выйдут на поле. В этом случае было интересно дать время всем, понаблюдать за ними. Мы продолжим работу очень спокойно и уверенно, как и всегда.

Команда устала и переживает не идеальный момент, чтобы играть на высочайшем уровне более 30–40 минут. Если бы у нас было желание, чтобы ребята играли больше, следовало бы уменьшить количество тренировок, но на данный момент мы не хотим этого делать, а хотим именно сейчас проводить достаточно мощные тренировки, а потом, когда начнутся официальные матчи, станем снижать темп, и футболисты смогут достойно себя проявить", – цитирует наставника официальный сайт "горняков".