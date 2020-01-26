  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Витао: Думаю, я готов дебютировать за Шахтер
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Витао: Думаю, я готов дебютировать за Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец рассказал о подготовке к весенней части сезона

Витао: Думаю, я готов дебютировать за Шахтер
Новина українською

Защитник "Шахтера" Витао надеется дебютировать за первую команду "горняков" во второй половине сезона

"Я сейчас тренируюсь в Киеве и полностью выкладываюсь на занятиях. Меня здесь хорошо приняли и поддержали. Думаю, я уже готов к дебюту за первую команду Шахтера.

Бывает и такое, что бразильцы играют в обороне. Приходится сложно, но я стараюсь учить язык, чтобы улучшить коммуникацию с партнерами. Живу пока один в Киеве, но скоро приедет моя семья", — сказал Витао Футбол 1.

Напомним, Витао является капитаном сборной Бразилии U-20. В сентябре он подписал с донецким клубом 5-летний контракт.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Витао
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...