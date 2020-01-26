Витао: Думаю, я готов дебютировать за Шахтер

Защитник "Шахтера" Витао надеется дебютировать за первую команду "горняков" во второй половине сезона

"Я сейчас тренируюсь в Киеве и полностью выкладываюсь на занятиях. Меня здесь хорошо приняли и поддержали. Думаю, я уже готов к дебюту за первую команду Шахтера.

Бывает и такое, что бразильцы играют в обороне. Приходится сложно, но я стараюсь учить язык, чтобы улучшить коммуникацию с партнерами. Живу пока один в Киеве, но скоро приедет моя семья", — сказал Витао Футбол 1.