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Витао: Думаю, я готов дебютировать за Шахтер
Бразилец рассказал о подготовке к весенней части сезона
Защитник "Шахтера" Витао надеется дебютировать за первую команду "горняков" во второй половине сезона
"Я сейчас тренируюсь в Киеве и полностью выкладываюсь на занятиях. Меня здесь хорошо приняли и поддержали. Думаю, я уже готов к дебюту за первую команду Шахтера.
Бывает и такое, что бразильцы играют в обороне. Приходится сложно, но я стараюсь учить язык, чтобы улучшить коммуникацию с партнерами. Живу пока один в Киеве, но скоро приедет моя семья", — сказал Витао Футбол 1.
Напомним, Витао является капитаном сборной Бразилии U-20. В сентябре он подписал с донецким клубом 5-летний контракт.