Горан Попов: Динамо было и остается хорошей командой

Экс-защитник "Динамо" Горан Попов, ныне работающий агентом, поделился мнением о нынешней игре киевлян.

"Как футбольный агент, сейчас я буду больше смотреть матчи "Динамо". Конечно, я слежу за еврокубковыми встречами киевлян. Уверен, с "Динамо" все будет хорошо.

Раньше, когда мы играли — я, Нинкович, Вукоевич, Милевский, Алиев, Шовковский, Шевченко — это была топ-команда. Но видим на табло результат 4:0 (товарищеский матч с "Вардаром"), "Динамо" всегда было и остается хорошей командой", — сказал Попов официальному сайту клуба.