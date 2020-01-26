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Горан Попов: Динамо было и остается хорошей командой

Премьер-лига
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Экс-динамовец уверен в силе своей бывшей команды

Горан Попов: Динамо было и остается хорошей командой
Новина українською

Экс-защитник "Динамо" Горан Попов, ныне работающий агентом, поделился мнением о нынешней игре киевлян.

"Как футбольный агент, сейчас я буду больше смотреть матчи "Динамо". Конечно, я слежу за еврокубковыми встречами киевлян. Уверен, с "Динамо" все будет хорошо.

Раньше, когда мы играли — я, Нинкович, Вукоевич, Милевский, Алиев, Шовковский, Шевченко — это была топ-команда. Но видим на табло результат 4:0 (товарищеский матч с "Вардаром"), "Динамо" всегда было и остается хорошей командой", — сказал Попов официальному сайту клуба.

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В статье: Горан Попов Динамо (Киев)
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