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Шевчук считает Зарю фаворитом за серебро в этом сезоне

Премьер-лига
(1 голосов)

Экс-защитник поделился ожиданиями на вторую половину сезона

Шевчук считает Зарю фаворитом за серебро в этом сезоне
Новина українською

Экс-защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук поделился своими ожиданиями на призовые места в УПЛ по итогам сезона.

"Вопрос золотых медалей, считаю, даже не должен обсуждаться. "Шахтер" первое место не отдаст.

Я не знаю, как у команд пройдут подготовительные сборы, но на данный момент моя тройка призеров выглядит так: 1. "Шахтер", 2. "Заря", 3. "Динамо". Луганчане сейчас смотрятся предпочтительнее киевлян", — сказал Шевчук в интервью "Команде №1".

После 18 туров "Шахтёр" лидирует в чемпионате, имея в своем активе 50 очков. Следом идут "Динамо" (36) и "Заря" (34).

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В статье: Вячеслав Шевчук Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Команда №1
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Комментарии (1)
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Hugo64 (PARIS)
26.01.2020 в 16:01
может он и прав Но не дадут стань Заре серебрянным--ГДЕ ТО кто то тормознет.............
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