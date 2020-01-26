Премьер-лига
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Шахтер объявил стартовый состав на спарринг с Войводиной
"Горняки" выставили экспериментальный состав
Сегодня донецкий "Шахтер" проведет контрольный матч с сербской "Войводиной".
"Горняки" обьявили стартовый состав на эту встречу.
Трубин, Кирюханцев, Муравский, Хочолава, Сиприано, Коваленко, Маркос, Веллингтон Нем, Мудрик, Коноплянка, Фернандо.
Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Бондарь, Степаненко, Тайсон, Дентиньо, Марлос, Тете, Бонд
Начало матча запланировано на 16:30.
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