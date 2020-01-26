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Александрия разгромила армянский Пюник 5:2 в контрольном матче. ВИДЕО
Уверенная победа подопечных Шарана
Сегодня на сборах в Турции "Александрия" провела контрольный товарищеский матч. Украинская команда уверенно обыграла армянский "Пюник".
26 января, 16:00, Турция, Алания, стадион Goldsity.
"Александрия" - "Пюник" 5:2 (2:1)
Голы: Устименко, 11 ', Безбородко, 23', Тейшейра, 47 ', Третьяков, 61', Ситало, 70 '- Миранян, 29', Аракелян, 68 '
"Александрия": 1 тайм: Юрий Панькив, Антон Шендрик, Каспарс Дубра, Павел Пашаев, Денис Мирошниченко, Андрей Запорожан (к), Василий Грицук, Максим Кулиш, Максим Задерака, Денис Устименко, Денис Безбородко.
2 тайм: Юрий Панькив (Дмитрий Рудик, 60 '), Валерий Лучкевич, Владислав Бабогло, Александр Мельник, Максим Третьяков, Евгений Протасов, Тейшейра, Дмитрий шныряли (Алексей Довгий, 65'), Богдан Мишенко, Артем Ситало, Максим Ивахно.
Главный тренер: Владимир Шаран
"Пюник": Андрея Драгоевич, Сероб Григорян, Кристи Марку, Саломон Нирисарике, Антонио Станков, Угочукву Иву, Армен Манучарян, Алик Аракелян, Арас Озбилиз, Денис Махмудов.
Главный тренер: Роман Березовский
Вашему вниманию видео всего матча