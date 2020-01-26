Шахтёр забил дважды, но не обыграл сербский клуб в товарищеском матче

Донецкий "Шахтёр" провёл вторую товарищескую встречу во время учебно-тренировочных сборов в Турции. На этот раз соперником "горняков" стал сербский клуб "Войводина".

Сегодня острых моментов оказалось значительно меньше, чем во вчерашнем поединке, однако голов забили больше. Что интересно: оба из них на счету игроков "Шахтёра". Для начала Нешкович вывалился один на один с Шевченко, вратарь его удар отбил, но снаряд рикошетом от Болбата залетел в рамку "оранжево-чёрных". Однако всего через три минуты Патрик крученным ударом из-за пределов штрафной забил ответный гол.

30 января дончане проведут свой третий контрольный матч. Соперником "горняков" станет чешский "Словацко".

"Шахтёр" - "Войводина" 1:1

Голы: Патрик 81 - Болбат 78 (авт.)

"Шахтёр": Трубин (Шевченко 46), Кирюханцев (Болбат 62), Муравский (Кривцов 62), Хочолава (Матвиенко 62), Сиприано (Исмаили 62), Коваленко (Степаненко 62), Маркос (Патрик 62), Веллингтон Нем (Дентиньо 37, Марлос 62), Мудрик (Вакула 37, Тете 62), Коноплянка (Тайсон 62), Фернандо (Сикан 37, Мораес 62)