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Колос сыграл вничью с представителем чемпионата Косово

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Команда Костышина не смогла одержать победу над "Приштиной"

Колос сыграл вничью с представителем чемпионата Косово
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Сегодня "Колос" с Коваливки провел контрольный матч в Турции. Украинский коллектив сыграл вничью с представителем чемпионата Косово - ФК "Приштина". В составе "Колоса" забитым мячом отметился 21-летний хавбек Евгений Смирный.

ТМ. "Колос" - "Приштина" - 1:1

Голы: Смирный (6) - автогол (17).

Товарищеский матч. Зимние сборы. 26 января. 15:00. Белек. Комплекс "Titanic".

"Колос" (1-й тайм): Волынец, Зозуля, Петров (Гавриш), ГНП, Емец, Ореховский, Задоя, Смирный, Антюх, Ильин, Бондаренко.

"Колос" (2-й тайм): Яшков, Ефремов (Антюх), Максименко, Парамонов, Гавриш, Черноморец, ГНП, Соловейчикс, Сорокин, Морозко, Волков.

Следующие два поединка, которые станут заключительными на первом турецком сборе, "Колос" проведет 28 января.

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В статье: Колос (Ковалевка)
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