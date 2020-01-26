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Донецкий Олимпик одерживает минимальную победу над Спартаком
Олимпийцы добыли свою 4-ю победу на турецких сборах
Сегодня донецкий "Олимпик" сыграл контрольной матч со "Спартаком" из Словакии. Украинская команда одержала минимальную победу 1:0. Таким образом олимпийцы добыли свою четвертую победу на сборах в Турции.
Спартак (Трнава, Словакия) - Олимпик (Донецк, Украина) - 0:1
Голы: Шахаб 30’.
Олимпик: Альими (Чекотун 45’), Ксенз (Имери 60’), Гришко (Лукьянчук 60’), Зотько (Снурницын 60’), Пасич, Цымбалюк (Вербный 70’), Романовский (Завийский 60’), Кравчук (Политыло - 60’), Чогадзе (Тейшейра 60’), Балашов (Кравченко 60’), Шахаб (Матар 60’).
Завтра донетчане закроют первый подготовительный зимний цикл. "Олимпик" сыграет против еще одного Спартака - на этот раз из сербского города Суботица.