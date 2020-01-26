Донецкий Олимпик одерживает минимальную победу над Спартаком

Сегодня донецкий "Олимпик" сыграл контрольной матч со "Спартаком" из Словакии. Украинская команда одержала минимальную победу 1:0. Таким образом олимпийцы добыли свою четвертую победу на сборах в Турции.

Спартак (Трнава, Словакия) - Олимпик (Донецк, Украина) - 0:1

Голы: Шахаб 30’.

Олимпик: Альими (Чекотун 45’), Ксенз (Имери 60’), Гришко (Лукьянчук 60’), Зотько (Снурницын 60’), Пасич, Цымбалюк (Вербный 70’), Романовский (Завийский 60’), Кравчук (Политыло - 60’), Чогадзе (Тейшейра 60’), Балашов (Кравченко 60’), Шахаб (Матар 60’).

Завтра донетчане закроют первый подготовительный зимний цикл. "Олимпик" сыграет против еще одного Спартака - на этот раз из сербского города Суботица.