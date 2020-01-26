Николай Шапаренко: Должен принести Караваеву кофе, когда он захочет

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко пообщался с журналистами на тренировочных сборах в Турции.

- Коля, судя по всему, у вас с Сашей старые счеты (прим. ред. - после вечерней тренировки на сборе в Белеке Караваев и Шапаренко остались на поле чтобы посоревноваться в удержании мяча в воздухе)?

- Да, мы и в Киеве после тренировок часто "рубимся" в два касания. Вот и сейчас решили остаться, поиграть. Сегодня я проиграл, опыт взял своё. Ничего, отыграюсь. Игра длится до трех потерь мяча. Приз – чашка кофе или шоколадка. Сегодня я проиграл, теперь должен принести Саше кофе тогда, когда он захочет.

- Как в целом дались вам сегодняшние две тренировки?

- Всё хорошо, мы втянулись в работу. Можно сказать, вышли на финишную прямую первого сбора. Утром была работа над тактикой. Моделировали игровые ситуации, группа атаки отрабатывала прессинг, группа обороны – выход из-под прессинга. Вечером были игровые упражнения.

- Утро началось с комплекса легкоатлетических упражнений от тренера по физподготовке. Расскажи, какой эффект дают эти упражнения.

- Это наши, так сказать, традиционные упражнения. Мы всегда их выполняем утром. Все их отлично воспринимают и понимают пользу – они помогают избежать травм, развить взрывную скорость, координацию.

- Затем было упражнение 5 на 5 с нейтральными, которое нередко повторяется во время сбора. Расскажи о нем.

- Это упражнение на удержание мяча. Главная задача – контролировать мяч, менять позиции на относительно небольшом участке поля, как можно быстрее переводить мяч в свободную зону.

- Еще утром было тактическое упражнение на создание большинства в атаке. Расскажи о нем.

- Каждый игрок был в своей зоне. И когда мяч переводился в атаку, подключался защитник, формируя таким образом большинство и создавая возможность разыгрывать через фланг.

- В чем заключалась направленность вечерней тренировки?

- Вечером у нас были более игровые упражнения, которые мы должны будем задействовать в ближайшем контрольном матче. То, над чем мы сегодня работали на тренировках, должно перенестись завтра на игру.

- Оригинальное упражнение было, когда после свистка вы резко разворачивали направление атаки...

- Это было упражнение на внимание. Его цель – чтобы мы быстрее реагировали на свисток арбитра и могли как можно быстрее провести атаку. И чтобы все успевали как подключаться к атаке, так и возвращаться в оборону.

- Как оценишь в целом условия для тренировок? Уже появилось ощущение легкости в ногах?

- Не сказал бы, что уже есть легкость, потому что еще чувствуется усталость. А условия отличные – поля в очень хорошем состоянии, отель тоже хороший.

- 45-ти минут достаточно для того, чтобы набирать игровые кондиции?

- Думаю, вполне. Для матчей первого сбора проводить на поле по 45 минут достаточно для того, чтобы поработать с мячом и при этом выполнить необходимый объем беговой работы.