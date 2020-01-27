Назарина: Наша задача - снять все вопросы о продлении выступлений Карпат в УПЛ

Полузащитник львовских "Карпат" Егор Назарина - о начале подготовки к сезону в Турции.

"После первой тренировки на побережье Средиземного моря чувствую себя прекрасно. Главная наша задача - подготовиться лучше к весенней части УПЛ.

Я уже не первый раз готовлюсь к сезону в Турции, но раньше это было исключительно в Анталье, именно в Сиде бывать еще не приходилось. Приятно, что здесь действительно комфортные условия для проживания, все для того, чтобы качественно тренироваться".

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"Считаю, что три недели вполне достаточно для всесторонней подготовки к официальным матчам. Думаю, что нам по силам выполнить все замыслы и планы тренеров за этот срок. Всегда лучше готовиться через товарищеские встречи и приобретать таким образом оптимальных кондиций".

"Хочу попросить поддержки у болельщиков в весенней части чемпионата Украины, ведь она нам очень нужна. Наша задача - выигрывать матч за матчем, набирать максимальное количество очков и снять все вопросы о продлении выступлений в УПЛ".