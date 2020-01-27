Алан Патрик рассказал об особенностях противостояния на поле фактурным футболистам

№ 21 "Шахтера", центральный полузащитник Алан Патрик, поделился впечатлениями от товарищеского матча с "Войводиной".

Бразилец отмечает, что очень счастлив из-за того, что забил гол.

"Конечно, в товарищеских матчах результат не слишком важен. Нам сейчас нужно подготовиться физически после длительного перерыва, - говорит полузащитник. - Уверен, с каждой игрой мы будем улучшать форму и подойдем к началу чемпионата полностью готовы".

Читайте также Шахтёр забил дважды, но не обыграл сербский клуб в товарищеском матче

- Почти все футболисты "Войводины" превосходили "Шахтер" по антропометрическим данным. Насколько сложно было соперничать с такими фактурными парнями?

- Всегда трудно противостоять крепким командам. Чаще всего их игроки очень агрессивны и сильными физически. Важно действовать осторожно, пытаться избежать травм, особенно это касается товарищеских поединков.

- Два спарринги позади. Как оценишь свою форму и командное движение?

- Мы еще далеки от идеала. Однако, как я говорил ранее, с каждой тренировкой, с каждой игрой набираем кондиции. Думаю, к первым официальным матчам наберем нужную форму.