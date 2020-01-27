Чеберко: Главным в матче с Пястом было выиграть подбор

Полузащитник "Зари" и молодежной сборной Украины Евгений Чеберко прокомментировал спарринг своей команды с польским "Пястом" и высказался о тренировочном сборе в Турции.

По мнению Евгения, "Пяст" не зря находится в верхней части турнирной таблицы чемпионата Польши.

"Их футбол - более силовой, но мы пытались прежде всего играть в свой футбол, - отмечает Чеберко. - Может не так много было моментов, но мы играли первым номером, пытались комбинировать. Может не было завершающего паса, удара, момента. В целом было неплохо, тем более на фоне нагрузок мы неплохо смотрелись".

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- Как тебе игра с силовой и высокорослой командой?

- Они много борются. У них такой футбол. Например, мы стараемся больше их накрывать, а они - выбивают мяч на нападающего, с ним нужно бороться. А нападающий - еще и высокий, поэтому было тяжеловато.

Но с другой стороны они не очень быстрые, поэтому с 20 минут передачи почти не давали, главным было выиграть подбор и завладеть мячом.

- Как проходит сбор?

Нормально, нагрузки тоже переносим неплохо, сейчас прошли экватор сбора. Немного тяжеловато, кто-то соскучился по дому, но в принципе для того он и нужен, чтобы подготовиться и во второй половине сезона играть еще лучше.