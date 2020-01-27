Шелаев: Тайсон без капитанской повязки? Шахтер защищает себя, как может

Экс-полузащитник "Металлиста" и национальной сборной Украины Олега Шелаев прокомментировал подготовку к возобновлению УПЛ донецкого "Шахтера" и перипетии в клубе вокруг намерения бразильского легионера Тайсона покинуть "горняков".

Победа над "Лехом", считает Шелаев, дала положительный эмоциональный фон и уверенность Луишу Каштру в том, что до этого на тренировках все делалось правильно.

Бывший футболист также считает, что тренерский штаб Шахтера внимательно наблюдал за взаимодействием футболистов во всех линиях, на выход из-под прессинга.

"На начальном этапе оппонент должен быть по зубам, из тех, кто не способен оказать сильного сопротивления. В игру "горнякам" нужно было входить плавно, - рассуждает Шелаев. - По-моему, у "Шахтера" все получилось, и Каштру задействовал в этом процессе максимум исполнителей".

Травма Манора Соломона, отмечает экс-футболист, не является критической для команды.

"Соломон - это не ключевой игрок, - уверяет Олег. - Он не относится к числу незаменимых".

Прокомментировал Шелаев и то, что Тайсону в контрольном поединке с "Лехом" не доверили капитанскую повязку.

"Каждый сделал свой выбор. Тайсон хочет уйти, а "Шахтер" защищает себя, как может, - говорит экс-футболист. - Руководство "горняков" дает всем понять: клуб должен быть превыше всего!".

С трансферного затишья "Шахтера" этой зимой, считает Шелаев, можно сделать два вывода.

"Или тренерский штаб "оранжево-черных" уверен во всех футболистах, которые есть под рукой, или экономятся средства. Посмотрим, что будет дальше", - призывает бывший игрок сборной Украины.