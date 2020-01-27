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Каштру прокомментировал новую роль Фернандо на поле

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Каштру прокомментировал новую роль Фернандо на поле
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Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру - о контрольном матче с "Войводиной" (1:1).

Тренер утверждает, что очень доволен игрой экспериментального состава, который вышел на матч с первых минут.

"Была довольно интересная игра. Интересно то, как ребята доминировали, как отдавались матчу. Заметны те принципы, которые отрабатывались в последние дни. Ребята воплотили их в игре, - видит специалист. - Мы уже знали, что после первого спарринга (с "Лехом", - ред.) будем находиться не в лучших кондициях, но важным является тот факт, что футболисты применили свои принципы в поединке. Удавалось разыгрывать втроем, вчетвером, команда всегда действовала очень плотно. Я вполне доволен работой ребят. Продолжаем так и дальше!".

Спросили Каштру о том, что второй матч подряд на позиции центрфорварда он использует Фернандо.

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"У нас есть несколько футболистов на фланге, и Фернандо может выступать в роли нападающего. Сейчас наигрываем его на этой позиции, однако есть еще Сикан и Мораес, которые могут играть "девятку", - перечисляет тренер. - Фернандо делает первые шаги, и мы дальше будем наигрывать его и развивать, чтобы он чувствовал себя здесь как можно комфортнее".

Поскольку "Войводина" очень глубоко сидела в защите, Каштру признается, "Шахтеру" пришлось нелегко.

"Мы доминировали в игре, "Войводина" нечасто угрожала нашим воротам, а в итоге мы пропустили после автогола. Однако довольно глубокая оборона оппонента заставляет прибегать к вариативности в игре: атаки правым флангом, левым, - комментирует коуч "Шахтера". - Нужно больше терпения в поиске пути к воротам. Но в целом это было довольно приятная тренировка, где мы воплотили все цели, которые отрабатывали на занятиях".

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В статье: Фернандо Товарищеский матч Шахтер (Донецк) Контрольный матч Войводина (Нови-Сад) спарринг Луиш Каштру тренировочный сбор
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Источник:
ФК Шахтар

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