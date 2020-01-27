Андрей Полунин: Десне по силам бороться за третье место после такой мощной селекционной работы

Бывший игрок "Днепра", "Карпат", "Кривбасса" и сборной Украины Андрей Полунин подытожил выступления "Десны" в осенней части сезона, а также оценил шансы команды завоевать призовое место.

- Если взглянуть на турнирную таблицу, то четвертое место, которое занимают черниговцы, от второго отделяет всего лишь три очка. "Десна" очень хорошая, сыгранная команда и возглавляет ее грамотный специалист Александр Рябоконь. Он научил команду играть в современный футбол. Ее костяк остался еще с Первой лиги. Плюс, удачно влились в коллектив и под стиль игры такие игроки как Калитвинцев, Хлебас, Конопля. И это принесло им результат.

- То, что "Десна" останется в ТОП-6, уже не вызывает сомнения. А сможет ли команда побороться за третье или даже за второе место?

- Видно, что руководство клуба выделяет деньги на трансферы. В зимнее межсезонье приобрели, как для украинского футбола, качественных и квалифицированных футболистов. Посмотрите на имена: Будковский, Тотовицкий, Гуцуляк, Арвеладзе и в последний момент эстонского легионера Йоонаса Тамма, игрока национально сборной. Это все игроки хорошего уровня. Очевидно, что "Десна" собирается на следующий сезон играть уже в еврокубках. Задача – иметь в обойме футболистов, добиться глубины состава, чтобы играть на два фронта. Мне это так видится. Каждый тренер мечтает повысить конкуренцию в команде, иметь на одно место по два равноценных исполнителя. И это Рябоконю удалось.

Также хочется отметить грамотную политику руководства клуба. Вспоминается прошлый год, когда "Десна" не попала в ТОП-6, им буквально не хватило двух очков, проиграв дома главному конкуренту "Львову". В СМИ сразу же начали разгонять тему об увольнении Рябоконя. Даже если такие мысли и были, то выдержав паузу и дав кредит доверия наставнику, они не ошиблись, и результат сейчас на лицо. При таком взаимодействии у них перспективное будущее. Уже есть приятный факт – продажа первого футболиста в истории клуба в Европу (Артема Фаворова в венгерскую "Академию Пушкаша"), приглашен первый легионер. Клуб живет и успешно развивается.

Не знаю, сможет ли "Десна" замахнуться на второе место, а вот за третье им по силам побороться после такой мощной селекционной работы. В этом году как никогда идет ожесточенная борьба за призовые места. Четыре клуба: "Динамо", "Заря", "Десна" и "Александрия" примерно одного уровня, и я предвкушаю всю борьбу до последнего тура.

- Вам нравится стиль игры команды? Как охарактеризуете нынешнюю "Десну"?

- Как команду, которая не отсиживается сзади, а стремится играть в атакующий футбол. А самое главное - с этого сезона "Десна" не признает авторитетов.

- Почему "Десна" играет на выезде удачнее (взяли 21 очко) после 18 туров, чем дома (только 12)? Чем это можно объяснить? Правда, в этом сезоне виден прогресс, по сравнению с прошлым: выезд - 14 очков, дома – 7 очков.

- У них эта проблема и была. При хорошей слаженной обороне умеют создавать быстрые контратаки за счет Картушова, Калитвинцева, Огири и Артема Фаворова. Они создают сильную атакующую линию впереди вместе с Филипповым. У него немного хромала в прошедшем сезоне результативность, но сейчас он уловил вкус забитых мячей, являясь лучшим бомбардиром команды с девятью голами. И не зря Александр Рябоконь советует тренерскому штабу сборной обратить внимание на него. "Десне" комфортнее играть на выезде, когда хозяева атакуют, создают пространство, и у них появляются возможности проводить быстрые контратаки. Но, перед этим грамотно выстраивают линию обороны, прессингуют соперника, а затем выбегают атакующей группой вперед, завершая часто атаки голами. Как пример, вспомните, как они расправились на выезде с "Карпатами" 6:2 и "Львовом" 4:1. В этих двух матчах забили десять мячей. Есть в команде квалифицированные полузащитники, есть креативные крайние хавы, которые могут быстро перейти центр поля, убежать, в то время как соперник не успевает вернуться и умело перестроится.

Дома "Десне" играть сложнее, потому что приезжающие команды закрываются, и трудно взламывать насыщенную оборону соперника. Но если посмотреть на разницу мячей, то можно увидеть, что защитная линия действует надежно, всего пропущено - 13 мячей. И забито немало – 29. О чем это говорит? Есть гармония между обороной и атакой. Рябоконь всегда строил свою работу от надежности в обороне, т.е. сзади на ноль, а впереди по любому будет шанс, который нужно использовать. У наставника видимо главный девиз в футболе: "любая атака начинается с надежной обороны"

- Какие матчи с участием "Десны" запомнились вам больше всего?

В первую очередь две победы над очень сильным соперником - "Александрией", участником Лиги Европы. Особенно впечатлил выигрышный поединок в Александрии с внушительным счетом 3:0. А затем их же обыграли дома 2:0. В двух матчах забили сопернику пять мячей, тем самым подтвердив не случайность успеха. А ведь "Александрия" такого же плана команда, как и "Десна", сзади сыграть на ноль, а впереди ищет момент, или же шанс со стандарта. А чего стоит победа 2:1 над "Динамо" в Киеве. Да и несмотря на поражение от "Шахтера" 0:1, черниговцы выглядели очень достойно, а "горняки" буквально "выгрызли" эту победу. В этих матчах команда умело применяла контрпрессинг, когда после потери мяча сразу же вступала в отбор, не давая пространства и возможности быстрым и техничным игрокам соперника организовывать атаки. Для такой активной игры нужны хорошие физические кондиции. Как видно и в этом компоненте подопечные Рябоконя на должном уровне. Виден очевидный прогресс в организации игры. И в этом заслуга главного тренера.

Фото - Александр Приходько