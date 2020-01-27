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Милевский анонсирует сегодняшнее противостояние двух Динамо
Спарринг в Турции
Сегодня в 16 часов на турецких сборах киевское "Динамо" проведет товарищеский матч с чемпионом Беларуси - "Динамо" (Брест).
Матч анонсирует один из украинцев, выступающий в белорусском клубе - Артем Милевский, который в свое время был звездой киевского "Динамо".
"В 16:00 по Киеву играем крутой матч против моей любимой команды - "Динамо" Киев. Будет много эмоций.
Грязи не будет. Friendly game, топим каждый за своих", - высказался Артем в истории своего Инстаграму.
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Источник:Інстаграм Артема Мілевського
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Комментарии (2)
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мы за динамо (киев)
27.01.2020 в 12:24
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FCZK-1922 (Кировоград)
27.01.2020 в 12:33
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