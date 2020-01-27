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Милевский анонсирует сегодняшнее противостояние двух Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Спарринг в Турции

Милевский анонсирует сегодняшнее противостояние двух Динамо
Новина українською

Сегодня в 16 часов на турецких сборах киевское "Динамо" проведет товарищеский матч с чемпионом Беларуси - "Динамо" (Брест).

Матч анонсирует один из украинцев, выступающий в белорусском клубе - Артем Милевский, который в свое время был звездой киевского "Динамо".

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"В 16:00 по Киеву играем крутой матч против моей любимой команды - "Динамо" Киев. Будет много эмоций.

Грязи не будет. Friendly game, топим каждый за своих", - высказался Артем в истории своего Инстаграму.

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В статье: Артем Милевский Товарищеский матч Динамо (Киев) Контрольный матч Динамо (Брест) тренировочный сбор
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Комментарии (2)
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мы за динамо (киев)
27.01.2020 в 12:24
після гри підуть всі разом і набухаються.
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0
-2
FCZK-1922 (Кировоград)
27.01.2020 в 12:33
чего бы и нет, это лучше чем как Гармаш после каждой игры к психиатору
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+1
0

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