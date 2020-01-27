Милевский анонсирует сегодняшнее противостояние двух Динамо

Сегодня в 16 часов на турецких сборах киевское "Динамо" проведет товарищеский матч с чемпионом Беларуси - "Динамо" (Брест).

Матч анонсирует один из украинцев, выступающий в белорусском клубе - Артем Милевский, который в свое время был звездой киевского "Динамо".

"В 16:00 по Киеву играем крутой матч против моей любимой команды - "Динамо" Киев. Будет много эмоций.

Грязи не будет. Friendly game, топим каждый за своих", - высказался Артем в истории своего Инстаграму.