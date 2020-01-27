Два клуба УПЛ поразили трансферами экс-игрока сборной Украины, а один - разочаровал

Экс-полузащитник сборной Украины Олег Шелаев прокомментировал последние трансферные события в украинском футболе.

В частности, по мнению бывшего футболиста, тренер "Динамо" Алексей Михайличенко пытается понять, какие футболисты в команде, восстановить или разработать новые связки футболистов.

Шелаев видит немало спекуляций относительно игры люксембургского легионера Динамо Жерсона Родригеса.

"Все рассуждения болельщиков по Родригесу неправильные. Лучше всего его ситуацию знают и видят тренеры "Динамо", а менеджмент клуба оценивает размер возможных потерь, - рассуждает Олег. - Считаю, что в игре Родригес не был столь убедителен, чтобы за него стоило бороться дальше. А вот Соль и Дуелунд, насколько я понимаю, еще получат свой шанс, и место в команде предстоит отстоять не только им самим, но и тем людям, которые за них отвечают".

Своей трансферной политикой Шелаева всего поразили "Десна" и "Днепр-1".

"Днепряне, из всего видно, хотят построить боеспособный коллектив, ставят перед собой высокие цели, - заметил экс-игрок "сине-желтых". - Думаю, в случае с "Днепр-1" также не стоит особо обращать внимание на его поражение от сербской команды. В игре приняло участие много новичков, идет притирка".

А вот разочаровали - "Карпаты".

"И с точки зрения кадровых потерь, и с точки зрения мотивации, - комментирует Шелаев. - Заметно, что львовяне не верят в то, что им удастся сохранить место в элите. Хотя, может, в последний момент снова реформируют УПЛ, и никто не вылетит. У нас нельзя ничего исключать".