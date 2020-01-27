Акценты. Мы начинаем креститься. Об изменениях в календаре УПЛ

По просьбе тренерского штаба национальной сборной Украины Премьер-лига изменила во времени розыгрыш чемпионата и Кубка Украины 2019/2020. Соответствующее решение Общего собрания участников УПЛ было передано на рассмотрение Исполнительного комитета УАФ.

Если я правильно понял, речь идет о том, чтобы перенести пару туров с уик-энда на среду, уплотнив, таким образом, календарь чемпионата. Цель – завершить внутренний сезон на две недели раньше, дабы сборная могла лучше подготовиться к выступлению на Евро-2020.

Важно помнить и понимать, что изначально УПЛ предложила клубам отменить плей-офф за право участия в Лиге Европы (после завершения чемпионата между командами, занявшими 5-8 места, состоится розыгрыш права участия в квалификации ЛЕ). И лишь когда большинство клубов высказалось против этой идеи, перешли к утрамбовке самого турнира.

Акцент первый. В огороде бузина, а в Киеве дядька

Автор полностью разделяет мысль о необходимости дать больше времени на подготовку команды Андрея Шевченко к главному турниру двухлетия (а для Украины он может оказаться и одним из главных за всю ее историю). Но почему первое, что пришло в голову футбольным чиновникам – отказ от плей-офф?

Какие команды могут принять участие в этом дополнительном состязании за участие в еврокубках? "Заря", "Десна", "Александрия", и так далее.

Теперь посмотрим, сколько представителей этих клубов были вызваны на последний сбор национальной команды. Не поверите – аж один: третий вратарь Панькив. Не считая, правда, довызванного позже из-за форс-мажора Иванисени. Много ли шансов у этих игроков выйти на поле в матчах Евро – вопрос, конечно, риторический.

Или это был такой тонкий троллинг "Динамо"? Насколько же нужно неуважительно относиться к тренерским способностям Алексея Михайличенко, чтобы предположить, что ему покорится небывалый антирекорд – пятое место в чемпионате Украины? Напомню, пока худший результат в украинской истории киевлян показал Олег Блохин. И это место было четвертым.

Так где же логика? Ведь даже при беглом рассмотрении эти самые плей-офф имеют такое же отношение к подготовке сборной страны, как огородные растения к столичным родственникам. Но еще раз напомню: вариантом "А" был именно отказ от плей-офф. Даже ценой изменения регламента по ходу сезона. Что, впрочем, у нас уже давно никого не должно удивлять.

Акцент второй. Пятое колесо в телеге

Теперь о самих плей-офф. С какой радости они вообще появились в регламенте, чтобы потом из-за них еще копья ломались? Зачем нам нужна была эта, извините, дичь? Пусть даже футбольная история знает подобные эксперименты – от этого они не станут выглядеть менее нелепо.

Цитирую Юрия Вернидуба.

Не понимаю, чтобы играли плей-офф за еврокубки. Чтобы был интерес, нужно сражаться за 6-е место, попадать в шестерку. А если вы не попали, где справедливость? Есть одна команда, два круга бьется до последнего, занимает 6-е место, потом в шестерке занимает 5-е место, которое дает ей право играть в еврокубках, но оно ничего не дает. Ей придется играть с 8-м местом. Считаю, это не по-спортивному принципу, хоть стреляйте.

И тут я готов встать к стенке рядом с Вернидубом. Ибо полностью с ним солидарен.

Ну фигня же, ребята! 22 тура вы из всех сухожилий рветесь в шестерку лучших, и это уже само по себе должно гарантировать достойный результат по окончании сезона. Там вы занимаете пятое место после соревнования еще в 10 туров – казалось бы, честь вам и хвала с путевкой в Европу в придачу...

Ан нет, одно неосторожное движение на финише марафонской дистанции – и вас может обскакать, по сути, неудачник. Команда, которая провалила две трети сезона, после чего, пока вы колбасились с фаворитами, прозябала в компании аутсайдеров, а то и на ладан дышащих тел. Но достаточно ей ощетиниться в последний момент, или тупо фартанет – и в Европе не вы, а она!!!

Просто бред какой-то. И не слушайте вы нытье про "депрессивную шестерку". А какой же еще ей быть? Кто на что учился. И так было всегда: разве при 16 командах в два круга у последних шести весной были реальные шансы на зону Европы? Все отличие было в том, что они играли не только с себе подобными, но еще и, время от времени, терпели погромы от сильных мира сего.

А так мы имели классический утешительный турнир. И если добрая половина шестерки – зона риска, откуда можно либо напрямую вылететь, либо нарваться на плей-офф с бодрячками из первой лиги, то неужели нас действительно должно волновать, что двум-трем командам тут будет скучно? Если будет.

Зачем нашей телеге еще и пятое колесо? А ведь, не будь этих надуманных плей-офф, не было бы и самой проблемы. И ничего не нужно было бы менять. Правда, при одном условии…

Акцент третий. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится

Возникает естественный вопрос. Неужели, когда составлялся календарь чемпионата, нельзя было принять во внимание факт возможного выхода сборной Украины на Евро (который тогда отнюдь не выглядел фантастикой)? И элементарно просчитать эту необходимость подготовительного периода. Ведь именно такие сроки подготовки к турниру изобрел явно не Шевченко в 2020 году.

Получается, интересы сборной страны при составлении календаря УПЛ не принимались во внимание? Тогда это, как минимум, непатриотично. А как максимум, непрофессионально. Почему мы начали креститься, только когда услышали раскаты грома? Где был раньше весь институт наших футбольных чиновников?

А ведь всего-то и нужно было – заложить в календарь эти пару раз по два матча в неделю изначально. Чтобы не выслушивать теперь законное негодование клубных тренеров. Нет, понадобилось специальное обращение тренера сборной через УАФ к УПЛ. И неизбежный теперь уже конфликт интересов главной команды страны и клубов.

Не отношу себя к регулярным критикам наших футбольных органов. Тем паче, не участвую в кампании, инспирированной противниками нынешней футбольной власти. Пусть у других чубы трещат, когда паны дерутся. Но когда плохо и бездарно, то плохо и бездарно. Из песни слов не выкинешь. Как всегда, это было сугубо личное мнение автора.