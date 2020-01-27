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Проблемы Карпат в Турции: вирус и микротравма

Премьер-лига
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Не все игроки зелено-белых здоровы

Проблемы Карпат в Турции: вирус и микротравма
Новина українською

"Карпаты" проводят свой второй день на учебно-тренировочном сборе в Турции.

На утреннюю тренировку "львы" вышли не в полном составе: Владимир Якимец был вынужден остаться в гостинице из-за вирусного заболевания, а капитан "зелено-белых" Дмитрий Клец из-за микроповреждения занимался по индивидуальной программе.

После интенсивной разминки, которая длилась около пятнадцати минут, команда работала над точностью передач, а впоследствии "зелено-белые" разделились на группы и сыграли в "квадрат".

Впоследствии команда отработала тактическую взаимодействие в обороне и быстрый выход в атаку, а завершилась первая из двух тренировочных сессий упражнениями на точность ударов по воротам.

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В статье: Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпаты

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